NHL-luotsilta estotonta ylistystä Roope Hintzille – "Yksi maailman parhaista"

26-vuotias keskushyökkääjä on jo useamman kauden ajan ollut yksi Dallasin tärkeimmistä pelaajista. Hintz on takonut kovaa tulosta NHL:n kirkkaimman valokeilan ulottumattomissa, vaikka peliesitysten puolesta Hintz ansaitsisikin enemmän huomiota.

– Paras kehu, jonka voin Roopelle antaa, on se, että puhun muiden seurojen valmentajien kanssa enemmän siitä, kuinka aliarvostettu hän on. Tämä kaveri on yksi maailman parhaista, Dallas-luotsi Peter DeBoer ylistää NHL:n sivuilla.