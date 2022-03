NHL-kauden suomalaissensaatio säkenöi jälleen kiekkosateessa, joukkuetovereilta vuolaat kehut – "Hän on ollut uskomaton"

– Hän on ollut erittäin vakaa koko kauden. Tänään hän oli heittämällä paras pelaajamme, hyökkääjä Perron puolestaan kehui.

27-vuotias Husso on tehnyt tällä kaudella todellisen läpimurtonsa NHL:ään. Husso on haastanut tosissaan Jordan Binningtonin jopa ykkösvahdin paikasta. Suomalaisvahti on torjunut 25 pelaamassaan ottelussa 92,98 prosentin varmuudella.