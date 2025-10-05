Entinen NFL-pelinrakentaja ja Fox Sportsin televisiotähti Mark Sanchez on poliisin mukaan pidätetty sairaalassa, johon hänet vietiin perjantai-iltana Indianapolisin keskustassa tapahtuneen puukotuksen jälkeen.

Sanchez on syytettynä kolmesta rikkomuksesta, jotka liittyvät hänen puukotukseensa johtaneeseen tapaukseen.

Poliisin mukaan Sanchez pidätettiin epäiltynä pahoinpitelystä, moottoriajoneuvoon tunkeutumisesta ja julkisesta päihtymyksestä. Lopullinen syyttämispäätös on Marionin piirikunnan syyttäjänviraston käsissä.

Sanchez on edelleen sairaalahoidossa eikä häntä ole vielä kirjattu pidätyskeskukseen. Lauantaina Fox Sports ilmoitti lausunnossaan, että Sanchez on toipumassa ja hänen tilansa on vakaa.

– Olemme syvästi kiitollisia lääkintätiimille heidän poikkeuksellisesta hoidostaan ja tuestaan. Ajatuksemme ja rukouksemme ovat Markin kanssa, ja pyydämme kaikkia kunnioittamaan hänen ja hänen perheensä yksityisyyttä tänä aikana, Fox Sports totesi aiemmassa lausunnossaan.

Poliisi ilmoitti aiemmin tutkivansa kahden miehen välistä välikohtausta, joka tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Poliisi kertoi yhden miehen saaneen viiltohaavoja ja toisen puukotusvammoja.

Sanchez, 38, pelasi kahdeksan kautta NFL:ssä sen jälkeen, kun New York Jets valitsi hänet viidentenä pelaajana vuoden 2009 draftissa. Sanchez pelasi myös Philadelphia Eaglesissa, Dallas Cowboysissa ja Washingtonissa.