Mediajätti CNN joutui Trumpin tähtäimeen – vaalikampanja nosti kunnianloukkauskanteen jo kolmatta uutistaloa vastaan

Kanteesta kertoi muun muassa brittilehti Guardian.

Kanteessa on kyse CNN:n julkaisemasta mielipiteellisestä kirjoituksesta, joka käsitteli Trumpin kampanjan mahdollista turvautumista Venäjän apuun tämän vuoden presidentinvaaleissa. Kampanjan mukaan jutun väitteet olivat valheellisia ja herjaavia.

Trumpin vaalikampanja on parin viime viikon aikana nostanut kunnianloukkauskanteet myös New York Timesia ja Washington Postia vastaan. Kampanja vaatii kaikilta medioilta miljoonien dollarien korvauksia.