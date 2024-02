Tässäkö NHL:n kuumin mestarisuosikki? Ylsi nyt ensimmäisenä 40 voittoon

Ottelun pistekuninkaaksi nousi Artemi Panarin, jonka rannelaukaukset saattelivat verkon perälle sekä ottelun ensimmäisen että viimeisen osuman. Panarin avasi illan maalitilin, kun ottelun toista erää oli pelattu reilut seitsemän minuuttia.



Lisäksi Panarin kirjautti syöttöpisteen Chris Kreiderin 3–1-osumasta. Kreiderin rannelaukaus löysi tiensä tyhjän maalin perälle viimeisen peliminuutin alussa. Panarin viimeisteli loppulukemat nelisenkymmentä sekuntia myöhemmin niin ikään tyhjään verkkoon.



Kreider nappasi maalinsa lisäksi syöttöpisteen Adam Foxin toisen erän 2–0-osumasta.



Panarinilla on 35 maalin ja 47 pisteen myötä kasassa kaikkiaan 82 tehopistettä. Tämä on Panarin viiden Rangers-kauden sisällä jo neljäs kerta, kun hän on tehnyt kaudella yli 80 pistettä.