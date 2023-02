Poliisi huolestui verkkorikollisuuden uusista ilmiöistä: Tuplakiristyksiä ja yhä nuorempia tekijöitä

Samaan aikaan kyberrikosten selvitysprosentti on jäänyt viime vuosina hyvin alhaiseksi, vain muutamaan prosenttiin.

Rahankiilto silmissä

Kyberhyökkäysten tekijöiden yleisin motiivi on raha. KRP:n Rauhamaan mukaan viime vuosina on yleistynyt uusi verkkorikollisuuteen liittyvä ilmiö, tuplakiristys.

– Myös Suomeen on alkanut ilmestyä tiettyjä ryhmiä, joilla tämä on toimintamallina, Rauhamaa kertoo.

Rauhamaan mukaan erityisen huolestuttavaa on se, että kyberrikollisista yhä useampi on nuori.

– Maailmalla on havaintoja kiinni jääneistä hakkerointiryhmistä, joissa kaikki ovat olleet alaikäisiä. Suomessakin on nähtävissä, että yhä nuoremmat ajautuvat tietoverkkorikosten maailmaan. Pyrimme heihin vaikuttamaan ja kertomaan, että alalla on tulevaisuutta, jos vain pysyttelee laillisella puolella.