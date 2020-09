Poliisilta vakava varoitus: Älä sorru netin rakkaushuijaukseen – tällainen se on: "Aito rakkaus voi yllättää, mutta rahaa se ei ala pyytämään"

Monet suomalaisetkin ovat haksahtaneet rakkaushuijarin satimeen. Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario Hannu Kortelainen avaa blogissa sitä, miten rakkauden avulla huijaava ihminen toimii:

Match Tinderissä, komean miehen kaveripyyntö Facebookissa. Kukapa ei haluaisi parisuhteeseen komean amerikkalaisen sotilaan, laivanvarustajan, lääkärin tai arkkitehdin kanssa?

Jo profiilikuva saa sukat pyörimään jaloissa. Selkeästi keskivertoa komeampi kaveri. Ei mikään kaljamahainen sohvaperuna, vaan sellainen könsikäs, jota kelpaa esitellä ystävättärillekin. Ja varakaskin vielä.

Vaikka hän on ulkomaalainen, yleensä Pohjois-Amerikasta, hänellä saattaa olla suomalaisia sukujuuria. Siksi hän voi olla kiinnostunut jopa Suomeen muuttamisesta. Mies on hyvässä ammatissa ja elämäntilannekin on sinun kanssasi samanlainen. Hän on eronnut, leski tai muuten vaan yksinäinen.

Jotain yllättävää tapahtuu, johon tarvitaan rahaa

Parisuhderintamalla ei ole ollut tällaisia tarjokkaita jonoksi asti, mutta koskaan ei tiedä, mitä elämällä on tarjottavana. Alkuun harmitonta viestittelyä, pikkuhiljaa hieman flirttailevaa sävyä. Uusi suhde orastaa ja nettituttavuus on kiinnostunut sinusta ja sinun asioistasi. Se tuntuu kivalta. Kerrot asioistasi ja elämästäsi hänelle, kuten missä tahansa alkavassa ihmissuhteessa. Samalla nettituttavuus kutoo tarinaa, jolla hän saa sinut lumoihinsa. Sinun itsestäsi paljastamiesi asioiden avulla hän kertoo sinulle asioita, joita sinä haluatkin kuulla.

Viestittelyn perusteella teillä on yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Hän on kiinnostunut juuri niistä asioista, joista sinäkin. Ehkä sama määrä lapsia, kotieläimiä, harrastuksia. Hän ei ole deittipalstojen tyypillinen kahviseuran etsijä. Mies tuntuu aina vain kiinnostavammalta ja odotat hänen viestejään kihelmöivän jännityksen vallassa. ”Aito rakkaus yllättää sut vielä kerran, vähintäänkin kerran…”. Ai että Juha Tapion lyriikka on nyt kuin suoraan sinun elämästäsi. Nyt se osui rakkauden onni sinunkin kohdalle.

Ja sitten kenraalille tai hänen lähipiirilleen tapahtuu jotakin yllättävää ja odottamatonta, johon tarvitaan nopeasti rahaa ja sinun, uuden ystävän, apua.

Tästä se yleensä lähtee. Rakkaushuijaus.

Uhriksi voi joutua kuka tahansa

Olet saattanut kuulla tai lukea mediasta varoittavia esimerkkejä rakkaushuijareista. Ne iskevät kuitenkin vain muihin – varomattomiin ja sinisilmäisiin. Sinä olet fiksu ja jopa korkeasti koulutettu. Sinua ei jymäytetä netissä.

Kun ihminen ihastuu ja rakastuu, rationaalinen ajattelu ja päätöksenteko heikkenevät ‒ ihminen muuttuu ikään kuin ”oikeustoimikelvottomaksi”. Rakkaus on sokea ja usein myös umpikuuro. Jos ystäväsi varoittavat sinua huijarista, sinä uskot mieluummin uutta nettituttavuutta. Vaikka ystäväsi voi olla sinulle tuttu vuosikymmenten ajalta ja tätä uutta nettituttavuutta et ole koskaan edes tavannut. Vanha ystävä on ehkä vain kateellinen, kun sinua on kerrankin onni potkaissut. Olet valmis heittämään vanhan ystävyyden tunkiolle uuden nettirakkauden tieltä.

Nykypäivänä nettideittailu ja kanssakäyminen sosiaalisessa mediassa ovat arkipäivää. Maailma on pienentynyt ja voit oikeasti löytää elämäsi rakkauden toiselta puolelta maapalloa. Valtaosa deittailusta ja sosiaalisten suhteiden ylläpidosta netissä on ihan aitoa ja vilpitöntä. Suhteita syttyy ja sammuu aivan niin kuin live-elämässäkin on tapahtunut iät ja ajat. Markkinapaikka on nyt vaan erilainen. Markkinat ovat laajemmat ja näillä markkinoilla on myös isommat riskit joutua rikoksen uhriksi.

Rakkaushuijarin uhriksi voi joutua kuka tahansa. Yhteiskunnallinen asema tai korkeakoulututkinto eivät ole suojaavia tekijöitä. Helsingin poliisin tietoon tulee kymmeniä tapauksia vuodessa.

Mistä sitten tunnistaa rakkaushuijauksen ja miten välttyä joutumasta huijarin uhriksi?

Rakkaushuijaus rakentuu kolmesta eri vaiheesta

Ensimmäisessä vaiheessa huijari ottaa uhriin yhteyttä esimerkiksi Tinderiin tai Facebookin luodun valeprofiilin kautta ja alkaa rakentaa luottamusta.

Huijarin yhteydenotto on yleensä kuten mikä tahansa kontakti sosiaalisessa mediassa. Huijari ei heti pyydä rahaa, vaan ainoastaan pyrkii luomaan yhteyden potentiaaliseen uhriin. Aika nopeasti huijari ehdottaa viestittelyn siirtämistä esimerkiksi sähköpostiin, Hangoutsiin tai Whatsappiin. Viestittelyssä huijari tuo huomaamatta ja ohimennen esille, että hän on itse huomattavan varakas henkilö ja hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa ja ammatissa. Tämä vaihe voi kestää viikkoja, jopa kuukausia. Huijari ui elämääsi pikkuhiljaa ja huomaamatta.

Heti alussa on hyvä muistaa, että puhelinnumero, profiilikuva tai nimi ei identifioi ketään. Profiilin luoja on voinut ottaa omaksi nimekseen ja profiilikuvakseen ihan kenen tahansa nimen ja valokuvan netistä: General Stephen J. Townsend, Brad Pitt, Liam Neeson tai vaikka Juha Tapio.

Älä siis usko pelkkää valokuvaa ja nimeä. Valokuva kertoo ‒ mutta myös valehtelee ‒ enemmän kuin tuhat sanaa. Facebookissa kannattaa katsoa, kuinka paljon kavereita profiililla on, millaisia valokuvia profiilin sivuilla on ja onko profiilista julkaistu päivityksiä, joita kaverit ovat kommentoineet. Vaikuttaako profiili siis äskettäin kyhätyltä, vai onko se aidon oloinen.

Huijauksen toisessa vaiheessa nettirakkaalle tai hänen läheisilleen sattuu yleensä jokin yllättävä sairastuminen, onnettomuus tai joku muu tapahtuma, jonka vuoksi tarvitaan rahaa. Ja nopeasti.

Uusi nettirakas voi kertoa sinulle hyvinkin tunteisiin vetoavan, jopa traagisen tapahtuman. Hänen lemmikkinsä, vanhempansa tai lapsensa on äkillisesti sairastunut tai ehkä joutunut vakavaan onnettomuuteen. Huijari luo tarinalleen uskottavuutta netistä kopioimillaan valokuvilla. Kuvissa voi olla katkenneita raajoja ja sideharsoilla verhotut kasvot yms. Sellaisia kuvia löytää kuka tahansa netistä. Älä siis usko valokuviin tässäkään asiassa.

Huijari itse on voinut myös joutua täysin yllättäen viranomaisten vangitsemaksi esimerkiksi Turkissa. Hän on ollut matkalla tapaamaan sinua Suomeen, mutta kesken matkan hän on joutunutkin syyttömänä vankilaan ja asioiden selvittämiseksi pitäisi nyt maksaa takuu- tai selvitysmaksu tms. uskomattomaan selitykseen liittyvä rahasumma.

Älä sotke rahaa ja rakkautta!

Kolmas eli varsinainen huijausvaihe alkaa siitä, kun sinulta, uudelta luotettavalta nettiystävältä, halutaan rahaa tämän yllättävän tilanteen ratkaisemiseksi. Selitykset rahantarpeelle ovat moninaisia ja mielikuvituksellisia ja kiire on aina kova. Aikaa ei ole hukattavaksi, koska kyseessä on hätätilanne. Niinpä sinun on toimittava nopeasti.

Välttyäksesi joutumasta rakkaushuijarin uhriksi muista yksi tärkeä sääntö. Älä sotke rahaa ja rakkautta! Ihastu, rakastu ja chattaa avoimin mielin, mutta kun sinua pyydetään lähettämään tai välittämään rahaa jonnekin tai jollekin, niin silloin on syytä viheltää peli poikki. Sen lisäksi, että menetät omat rahasi voit päätyä itse rikoksesta epäillyksi rahanpesurikokseen, jos välität tai siirrät rikoksilla hankittua rahaa huijarin pyynnöstä.