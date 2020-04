Netflix hyllytti sukellusvenemurhaaja Peter Madsenista tehdyn dokumentin – osa esiintyjistä haluaa pois: "Minua näytetään dokumentissa vastoin tahtoani"

Australialainen ohjaaja Emma Sullivan on tehnyt dokumentin "Into the deep". Sullivan seurasi tanskalaiskeksijä Peter Madsenia ennen ja jälkeen ruotsalaistoimittaja Kim Wallin murhaa, joka tapahtui kesällä 2017. Madsen tuomittiin Wallin murhasta elinkautiseen vankeuteen keväällä 2018.