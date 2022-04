Nelli Matula on fanittanut erästä lauluyhtyettä pienestä asti – lopulta yhtye päätyi mukaan laulajan kappaleeseen: "Meni zoom-palaverissa ihan…"

– Itselle oli tosi jännä paikka julkaista levy. Minusta tuntuu, että oma rohkeus on palkittu sillä, että kuuntelijat ovat rohkeita takaisin. Se on tuntunut ihanalta, aidolta kohtaamiselta.

Matulan levyn Ojaan-kappaleessa ovat feattaamassa Pyhimys ja Club For Five. Matula paljastaa, että hän on fanittanut Club For Five -yhtyettä ihan pienestä asti.