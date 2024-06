Neljäs Angelina Jolien ja Brad Pittin lapsista haluaa eroon isänsä sukunimestä

Jolien ja Pittin kuudesta lapsesta myös 19-vuotias Zahara käyttää ainoastaan äitinsä sukunimeä. Isänsä sukunimeä välttelee myös 15-vuotias Vivienne , joka nähtiin The Outsiders -musikaalin esittelyssä Playbillissä nimellä Vivienne Jolie. Angelina Jolie toimii näyttelmän tuottajana ja Vivienne on merkitty tuottajan assistentiksi.

Ex-parin 22-vuotias Maddox niin ikään ei käytä itsekään sukunimeä Pitt enää. Shiloh Jolie on lapsista kuitenkin tiettävästi toistaiseksi ainut, joka on hakenut asiaan virallista muutosta.

Avioero on ollut riitaisa ja sitä on setvitty oikeudessa pitkään, entisen parin puidessa yhä omaisuus- sekä huoltajuusasioitaan. Brad Pitt on hakenut lastensa yhteishuoltajuutta, mistä Jolie puolestaan on kieltäytynyt.