Vuosikymmenien kauna saattaa olla historiaa – "toisiaan inhoavat" Tom Cruise ja Brad Pitt tapasivat hymyssä suin

Brad Pitt ja Tom Cruise veljeilivät F1-elokuvan ensi-illan punaisella matolla ystävällisissä tunnelmissa huhutusta vaikeasta välirikostaan huolimatta.

Yhdysvaltalaisnäyttelijät Brad Pitt, 61, ja Tom Cruise, 62, kuvattiin yhdessä punaisella matolla tiistaina 24. kesäkuuta Lontoossa F1-elokuvan Euroopan ensi-illassa, jota Pitt tähdittää.

Kyseessä on ensi kerta 24 vuoteen, kun kaksikko on nähty missään julkisesti yhdessä.

Kaksikko tervehti toisiaan hyvätuulisen oloisina ja leveästi hymyillen, ja he poseerasivat kuvaajille toisistaan kiinni pidellen.

Vaikka Cruise ja Pitt vaikuttivat olevan iloisia punaisella matolla, on heidän kohtaamistaan luonnehdittu myös vaivaannuttavaksi. Toisiaan lähestyessään kumpikin vaikutti tilanteesta kuvatun videon perusteella siltä, etteivät he olleet aivan varmoja, tulisiko kätellä, halata, fistpumpata vai jotain aivan muuta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Oliko tuo kenenkään muun mielestä erittäin vaivaannuttavaa, eräs X:n käyttäjä pohtii videosta.

Pitt kuitenkin puhui Cruisesta jo ennen ensi-iltaa E! Newsille ja vitsaili, että voisi mahdollisesti tehdä vielä joskus elokuvia Cruisen kanssa, kunhan "tämä palaisi maan kamaralle". Muun muassa Top Gun - sekä Mission Impossible -elokuvista mainetta saanut Cruise tekee tunnetusti mieluusti omat, hurjat stunttinsa, joista monet ovat liittyneet lentokoneisiin.

Cruisen ja Pittin välirikosta on huhuiltu vuosikymmenten ajan. Kaksikko näytteli yhdessä vuoden 1994 elokuvassa Veren vangit, joka itsessään oli menestys, mutta kertoman mukaan riitautti Pittin ja Cruisen.

Aikoinaan antaessaan haastattelua elokuvaan liittyen Pitt kuvaili Cruisen olevan "pohjoisnapa" ja hänen itsensä puolestaan "etelänapa".

Closerin lähteiden mukaan yksi Hollywoodin parhaiten pidetty julkinen salaisuus olisi se, etteivät Pitt ja Cruise ole voineet sietää toisiaan vuosikymmeniin.

– Sille on syynsä, mikseivät he ole työskennelleet yhdessä 30 vuoteen. He ottivat niin pahasti yhteen Veren vangit -elokuvaa kuvatessaan, ettei kumpikaan heistä ole pystynyt pääsemään siitä yli, lähde kertoo.

– Julkisesti he vähättelevät sitä, muttei ole mikään salaisuus, etteivät he voi sietää toisiaan.

Pitkäikäisistä huhuista huolimatta ainakin Cruise julkaisi omilla julkisilla sosiaalisen median tileillään hänen ja Pittin yhteiskuvia punaiselta matolta ja hehkutti kohtaamista.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Hieno ilta elokuvissa ystävieni kanssa. Te teitte sen, Cruise kirjoitti kuvien yhteyteen.

Pittin tähdittämän F1-elokuvan on ohjannut Joseph Kosinski, jonka kanssa Cruise on myös työskennellyt läheisesti Top Gun: Maverick -elokuvan parissa.