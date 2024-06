Joka viides lapsi on kohdannut seksuaaliväkivaltaa verkossa – "Kolmasosa ei puhu kenellekään"

Suurin osa sisällöstä on harmitonta ja opettavaista, mutta varjopuoli on se, että verkossa lapset kohtaavat väkivaltaa eri muodoissa, kertoo Pelastakaa Lapsien kehittämispäällikkö Anna-Maija Ohlsson .

25 000 ilmoitusta lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta verkossa vuonna 2023

– Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on yleistynyt verkossa todella paljon. Voidaan sanoa, että kaikilla alustoilla, joissa on lapsia, on myös aikuisia, joiden pyrkimyksenä on kohdistaa lapsiin seksuaaliväkivaltaa, kertoo nettivihje.fi-palvelun kehittämispäällikkö Tanja Simola.