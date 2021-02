Neljä hukkunutta tammikuussa – lumikertymät hidastivat jäiden vahvistumista

– Tosiasia on, etteivät pakkassäät tai kalenteri kerro jään kantavuudesta. Jäillä liikkujan alla on tarpeen olla kymmenisen senttiä kunnollista teräsjäätä. Jos jää on osittainkin kohvajäätä, paksuutta on oltava vähintään kaksinkertainen määrä, sanoo Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio tiedotteessa.