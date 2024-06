Neljä Hamasin lokakuussa festivaaleilta sieppaamaa panttivankia on pelastettu, sanoo Israel

Panttivangit pelastettiin kahdesta eri paikasta Nuseiratin keskustasta Gazan keskiosassa, missä armeija on viime aikoina käynyt raskaita taisteluita.

Iskut alueella jatkuvat

Hamas ja muut äärijärjestöt sieppasivat hyökkäyksensä yhteydessä yli 250 panttivankia. Heistä alle sata on edelleen Gazassa. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.