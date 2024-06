Hamas: Ainakin 210 ihmistä kuollut Israelin iskuissa pakolaisleirillä

Hamasin mukaan Israelin iskuissa on lisäksi haavoittunut yli 400 ihmistä.

Panttivangit pelastettiin kahdesta eri paikasta Nuseiratin keskustasta Gazan keskiosassa, missä armeija on viime aikoina käynyt raskaita taisteluita. Ennen kuin tieto panttivankien pelastamisesta tuli, armeija kertoi hyökkäävänsä alueella "terroristikohteita" vastaan.

Hamas on kertonut raskaista taisteluista Nuseiratissa ja sen ympäristössä. Sosiaalisen median ja television välittämissä kuvissa Nuseiratista näkyy useita pahasti vaurioituneita rakennuksia, joista nousee taivaalle paksuja savupilviä.

Hamas ja muut äärijärjestöt sieppasivat hyökkäyksensä yhteydessä yli 250 panttivankia. Heistä alle sata on edelleen Gazassa. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.