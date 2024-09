Luodit puhkoivat israelilaisten poliisien auton Länsirannalla – ministeri: "Terroristeja pitäisi ampua päähän"

– Israelilaisten oikeus elämään on tärkeämpi kuin palestiinalaishallinnon asukkaiden liikkumisvapaus. Sen sijaan, että terroristeja vapautetaan, heitä pitäisi ampua päähän, ministeri vaati.

Israelin joukot aloittivat keskiviikkona laajan sotilasoperaation Länsirannalla. Perjantaista saakka operaatio on keskittynyt Jeninin kaupunkiin.

Ainakin 22 palestiinalaista on saanut surmansa hyökkäyksessä sitten keskiviikon.

"Tasaamme tilit"

– He, jotka tappavat panttivankeja, eivät halua sopua Gazan aselevosta. Me tulemme etsimään teidät, otamme teidät kiinni ja me tasaamme tilit, pääministerin lausunnossa sanotaan.