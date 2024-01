Israel sanoi tappaneensa kymmeniä "terroristeja" lähitaisteluissa Gazan kaistalla

Rafahiin lääkkeitä

Hamasin valvoman alueen terveysministeriö kertoi torstaina, että Israelin hyökkäyksessä ja ilmaiskuissa Gazaan on kuollut yli 24 600 ihmistä, joista enemmistö on siviilejä.



Pelkästään torstain vastaisena yönä Israelin iskuissa kuoli Gazan terveysministeriön mukaan ainakin 93 ihmistä. Heistä 16 sai surmansa yksittäisessä iskussa Rafahissa sijaitsevaan taloon.



Nuseiratin pakolaisleirissä asuva Hassan Gebril Franjee kertoi kotinsa tuhoutuneen iskuissa.



– Toivon, että he lopettaisivat, koska tilanteemme on epätoivoinen. Nuoruutemme on mennyttä, koko elämämme on mennyttä, Franjee sanoi.



Humanitaarista apua on alkanut saapua tällä viikolla. Qatarin ulkoministeriön mukaan Qatarin välityksellä neuvotellun sopimuksen nojalla luvatut lääkkeet ja humanitaarinen apu on saatu Gazaan.



Yhteensä 61 tonnia Qatarin ja Ranskan tarjoamaa apua toimitetaan sairaalaan Rafahiin, mistä Punainen Risti jakaa sen eteenpäin.



Mukana on lääkkeitä, jotka on tarkoitettu Hamasin ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen Israelissa 7. lokakuuta sieppaamille panttivangeille. Heistä yli sadan uskotaan olevan yhä vangittuna. Nuorin panttivangeista on vuoden ikäinen.