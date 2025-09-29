Kuopiossa keväällä tehdystä henkirikoksesta on nostettu 44-vuotiasta miestä vastaan syyte taposta. Epäilty rikos tapahtui Kuopion keskustassa Asemakadulla sijaitsevassa asunnossa maaliskuussa.

Syyttäjän tiedotteen mukaan asiassa nostettiin syytteet myös hautarauhan rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta.

Epäillyn hautarauhan rikkomisen tekoaika ulottuu maaliskuun puolivälistä maaliskuun loppuun.

Poliisi on aiemmin kertonut, että henkirikoksen uhri oli 1970-luvulla syntynyt mies.

44-vuotias mies sai syytteet myös törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä vapaudenriistosta, jotka kohdistuivat toiseen uhriin. Myös nämä epäillyt rikokset tapahtuivat Kuopiossa maaliskuussa.

Syyttäjän laatima haastehakemus toimitettiin Pohjois-Savon käräjäoikeuteen tänään maanantaina. Tulevan oikeudenkäynnin ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Nainen välttyi syytteeltä

Lisäksi syyttäjä päätti jättää syytteen nostamatta nelikymppistä naista vastaan. Naista epäiltiin pelastustoimen laiminlyönnistä.

Päätöksessä kerrotaan, että nainen oli ollut henkirikoksen uhrin ja taposta epäillyn miehen kanssa asunnossa, kun uhri oli vielä elossa.

Naista oli lyöty miekalla, ja hän oli ollut loukkaantunut. Naisella ei myöskään ollut asunnossa puhelinta käytettävissään.

Lopulta nainen oli soittanut henkirikoksesta epäillyn miehen puhelimella hätäkeskukseen. Tässä tilanteessa oli sovittu, että nainen ilmoittaa kaatuneensa pyörällä.

Henkirikoksesta epäilty oli ollut puhelun aikana läsnä.

Syyttäjän mukaan ei ollut näyttöä siitä, että näissä oloissa naisella olisi ollut kohtuullisesti vaadittava mahdollisuus ilmoittaa uhrin avuntarpeesta tai antaa tälle itse apua.

Syyttäjä jätti syytteen naista vastaan nostamatta.