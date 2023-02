NBA-valmentaja lyttäsi Lauri Markkasen tähdittämän All Stars -pelin: "Surkein koripallo-ottelu koskaan"

– He kilpailivat, he edes yrittivät puolustaa. Tiedän, että tämä show on kannattajia varten, mutta minun oli vaikea seurata tuota ottelua.

– Tämä ottelu on vain hauskanpitoa, todellinen koripallo on eri asia. Meidän on keksittävä, miten pelistä voisi tehdä kilpailullisemman. Mutta jos kannattajat pitävät tästä, se on ainoa asia, jolla on väliä, Jamesin joukkueessa 35 pistettä tehnyt Brown sanoi.