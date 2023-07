Näyttelijäkollegat ylistävät Oppenheimer-tähteä

Christopher Nolan odotettu elokuvauutuus Oppenheimer sai ensi-illan viime viikolla. Elokuva perustuu Pulitzer-palkittuun American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer -teokseen ja se kertoo J. Robert Oppenheimerista, joka johti maailman ensimmäisen ydinaseen kehitystä toisen maailmansodan aikana.