Barbie ja Oppenheimer keräsivät yleisöä leffateattereihin

Viime viikot on maailmalla kuhistu "Barbenheimerista". Perjantaina 21. heinäkuuta nimittäin kaksi suurta, mutta hyvin erilaista elokuvaa saivat ensi-iltansa – Greta Gerwigin Barbie ja Christopher Nolanin Oppenheimer .

Tiedotteen mukaan tällä vuosikymmenellä yksittäisistä elokuvista vain 007 No Time to Die on kerännyt ensi-iltaviikonloppuavauksessaan enemmän katsojia kuin Barbie tai Oppenheimer.