Tästä Oscar-ehdokkaasta povataan seuraavaa James Bondia

– Hän pärjäisi hienosti. Se on hassua, koska Cillian on mitä mukavin ihminen, mutta hänellä on pimeä puoli, ja Bondissa on pimeyttä. Hän vain sattuu olemaan sillä puolella, jota me kutsumme hyväksi. Cillianilla on kyky hyödyntää sitä. Olemme nähneet sen esimerkiksi Peaky Blindersissä, jopa Batmanissa, kun hän näyttelee Linnunpelätintä - ja lukemattomissa muissa elokuvissa, joita hän on tehnyt. Cillianilla on kykyjä, Bunker kiteytti.