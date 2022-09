Kari Ketonen hyödyntää psykoterapeutin ammattiaan näyttelijänä ja ohjaajana – Iina Kuustonen paljastaa kollegastaan yllättävän asian

Ketonen on myös ammatiltaan psykoterapeutti. Hän kertoi Uutisaamun lähetyksessä, että ammatista on hyötyä myös näyttelijänä ja ohjaajana.

– Yksi on tietenkin teoreettinen ymmärrys siitä, miten ihmisten sisäinen maailma toimii ja mitä kaikkea muotoja se voi saada ja mitä ristiriitoja ihmiset voivat itsessään kokea ja miten ne esiintyy. Sitten on myös henkilöiden välinen, miten erilaiset tyypit pelaavat yhteen. Se on yksi taso, henkilön ymmärtäminen.

– Toinen on, kuinka olla läsnä -tyyppinen ajatus. Ajattelen, että näyttelemisessä on paljon kysymys ja jollain tavalla psykoterapiassakin on ainakin osittain kysymys siitä, että pyritään tulemaan siihen hetkeen ja kohtaamaan se todellisuus, joka on nyt totta. Se on se kaiken alkupiste aina, mihin pitäisi päästä, josta voidaan lähteä eteenpäin. Ohjaamisessa ajattelen, että se on tärkeää, että näyttelijät pystyy seuraamaan sitä, mitä niissä itsessään tapahtuu, kun ne näyttelee.