Näyttävät hypyt tallentuivat videolle – Suomessa seikkaileva delfiinikaksikko sai katsojansa ihastumaan Kotkassa: "Tuli niin hyvä mieli"

Uskomaton näky!

– Ai kun hienosti! Tämä on uskomatonta!

Roiha sanoo MTV:lle, että delfiinien näkeminen tuntui suoranaiselta lottovoitolta. Hän on nähnyt elinaikanaan monenlaisia eläimiä, mutta delfiinien bongaus mökkimatkalla jää ikuisesti mieleen.

Harvinainen vieras Suomessa

Pullokuonodelfiinit on nähty viime viikkoina Suomessa useaan otteeseen Se on todella harvinaista. Aiheeseen perehtynyt erityisasiantuntija Olli Loisa Turun ammattikorkeakoulusta sanoo, että hänen tietojensa mukaan edellinen varma pullokuonodelfiinihavainto on tehty Suomessa vuonna 1953.