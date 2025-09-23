Petja Lähde astuu edesmenneen ystävänsä Tomi Alatalon tilalle nuoren Irwinin rooliin Irwin – mies joka valitsi väärin -musiikkinäytelmässä. Näytelmä saa ensi-iltansa suunnitellusti 22. lokakuuta.

Ihminen, joka toi auringon mukanaan tilanteeseen kuin tilanteeseen. Hyvin empaattinen, sympaattinen ja hauska persoona. Äärimmäisen hyvä näyttelijä.

Sellainen edesmennyt näyttelijä Tomi Alatalo oli ohjaaja ja näyttelijä Petja Lähteen mukaan.

Alatalo menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen sunnuntaina 21. syyskuuta. Hän oli kuollessaan 44-vuotias.

Lähde ja Alatalo tutustuivat vuonna 2011, kun he näyttelivät yhdessä Peacock-teatterin Muskettisoturit-rock-musikaalissa.

Alatalon oli tarkoitus näytellä nuorta Irwin Goodmania Lähteen ohjaamassa ja käsikirjoittamassa Hämeenlinnan Teatterin musiikkinäytelmässä Irwin – mies joka valitsi väärin. Suruviestin saapuessa näytelmää oli ehditty harjoitella muutaman viikon ajan, ja harjoituskautta on jäljellä vielä noin kuukauden päivät.

– Meillä oli eilen vapaapäivä. Muistelimme Tomia ja olimme yhdessä, mutta tänään olemme aloittaneet harjoittelemaan, sillä tämä ala on vähän sellainen, että show must go on. Viemme tämän Tomin kunniaksi maaliin, Lähde kertoo puhelimitse MTV Uutisille.

Tomi Alatalo kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen sunnuntaina 21. syyskuuta.Lehtikuva / MTV

Näytelmä saa ensi-iltansa suunnitellusti 22. lokakuuta. Lähde astuu Alatalon tilalle nuoren Irwinin rooliin.

– Se tuntuu tietenkin oudolta, mutta me yhteisesti teatterissa keskustelimme ja päätimme, että koska harjoitusprosessi muuttuu saman tien suruprosessiksi, niin on jotenkin outoa ottaa ulkopuolinen siihen mukaan. Ulkopuolisesta vierailijasta olisi voinut tuntua oudolta hypätä juuri menehtyneen ihmisen saappaisiin. Tuntui luontevalta, että se olen minä, hän sanoo.

Alatalo muistetaan muun muassa elokuvista Hytti nro 6, Metsäjät ja Love Records – Anna mulle lovee sekä sarjoista Munkkivuori, Queen of Fucking Everything sekä Toinen tuleminen. Hän näyttelee lokakuussa ensi-iltansa saavassa elokuvassa Anna minun rakastaa enemmän.