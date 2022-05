Naton Stoltenberg lupaa Suomelle turvaa "harmaaksi ajaksi" – esimerkiksi sotilaallista läsnäoloa lähialueille ja sotaharjoituksia

Suomessa on oltu hieman huolissaan niin sanotusta harmaasta ajasta, jolla tarkoitetaan aikaa ennen kuin Nato-hakemus olisi lopullisesti hyväksytty. Tähän ratifiointiprosessiin voi kulua ennakkoarvioiden mukaan aikaa kuukausia tai kokonainen vuosi. Venäjä saattaa aiheuttaa kaikenlaisia ilkeyksiä prosessin aikana.

Stoltenberg: "Puhutaan kuukausista"

Suomessa tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tänään keskustellut eduskunnan eri osapuolten kanssa Suomen turvallisuusratkaisusta. Niinistön mukaan valtioneuvoston selontekoa koskeva työ on enää loppusilausta vailla.

Seuraavat askeleet Nato-prosessissa

Toukokuun puolivälin kohdilla eduskuntapuolueet ovat käsitelleet Nato-kysymystä ja eduskunnassa Nato-selonteko on todennäköisesti edennyt mietinnön kirjoittamiseen ulkoasiainvaliokunnassa.

Mietinnön pohjalta eduskunta muodostaa kantansa Nato-hakemuksesta ja kanta on todennäköisesti myönteinen hakemuksen lähettämiseen.

Nyt käsittelyssä olevassa Nato-selonteossa on hahmoteltu sitä, minkälaisia askeleita liittymisprosessissa on ja tiedotusvälineille on järjestetty aiheesta myös taustoitusta.