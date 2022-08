Nato-tapaamiseen Vantaalla osallistunut valtiosihteeri MTV Uutisille: "Hyvä aloitus – läpimurtoja ei odotettu"

Valtiosihteeri Salovaara: Hyvä aloitus

– Uskon, että näidenkin keskustelujen pohjalta on hyvä yhteisteisymmärrys siitä, että Suomi ja Ruotsi ottavat terrorismin hyvin vakavasti. On luonnollista, että kun Suomesta ja Ruotsista on tulossa Nato-jäseniä, niin on tarpeen ottaa muiden jäsenten turvallisuushuolet hyvin vakavasti