UM: Suomi, Ruotsi ja Turkki tapasivat Vantaalla, kokoukset jatkuvat syksyn aikana

Suomea tuskin käsitellään erillään Ruotsista

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Toni Alarannan mukaan jo keskustelujen lähtökohta on hankala, koska Madridissa laaditun niin kutsutun yhteisymmärrysasiakirjan pykälät on niin väljästi kirjoitettu.

– On periaatteessa ihan Turkin tahdosta kiinni, paljonko se haluaa niiden pohjalta puskea vaatimuksiaan. Suomi ja Ruotsi lukee siitä tavallaan minimin ja jos Turkki lukee siitä tekstistä paljon enemmän, niin siinä on sitten ihmeteltävää, Alaranta sanoo.

Turkki on muun muassa esittänyt vaatimuksia henkilöiden luovuttamisesta Turkkiin Suomesta ja Ruotsista. Turkki on syyttänyt erityisesti Ruotsia terroristeina pitämisensä kurdien ja heidän järjestöjensä suojelemisesta.

Useiden asiantuntija-arvioiden mukaan Turkin ratifointivitkuttelun todellisena tavoitteena on vaikuttaa Yhdysvaltain ja Naton politiikkaan muun muassa Syyriassa.

– Se on ilman muuta maksimitavoite. Sitten on pienempiä tavoitteita. Varsinkin Ruotsin suhteen Turkki pyrkii saamaan aikaan jotain linjanmuutoksia, koska Turkissa tuntuu olevan se yleinen käsitys, että (kurdijärjestö) PKK:lla on Ruotsissa erityisen hyvät toimintamahdollisuudet ja paljon sympatisoijia, Alaranta sanoo.