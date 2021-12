Slushin toimitusjohtaja iloitsee ilmiöstä, joka tuo suuren määrän uutta rahaa Suomeen: "Tulee entisestään kiihtymään"

Yrittäjiä ja sijoittajia yhteen kokoavassa tapahtumassa on kävijöitä tänä vuonna kaikkiaan 8800, kun vuonna 2019 Slush keräsi 25 000 kävijää.

Slushin toimitusjohtaja Miika Huttunen on kuitenkin tämän vuoden lukuihin hyvin tyytyväinen.

– Meillä on huikea määrä startupeja ja sijoittajia suhteessa kävijämäärään. Sijoittajia on lähes saman verran kuin 2019. Tulevaisuuden Wolteja ja Supercellejä täällä on todella paljon, Huttunen hehkuttaa MTV Uutiset Liven haastattelussa.