Natalia Salmela postasi seitsemän vuoden takaisia otoksia itsestään: "Todellakin on ikäkriisi"

Asuntosijoittaja ja somevaikuttaja Natalia Salmela julkaisi Instagram-tilillään kaksi kuvaparia, joiden vasemmanpuoleisissa otoksissa hän poseeraa 29-vuotiaana, ja oikeanpuoleiset kuvat on otettu hiljattain. Postauksensa kuvatekstissä Salmela kertoo ikäkriisin puskevan päälle.

– Kävin viikonloppuna kavereiden 30-vuotissynttäreillä ja omat 36-vuotissynttärit ensi viikolla alkoi tuntua entistä vaivaannuttavimmilta. Todellakin on ikäkriisi! 40 kolkuttaa nurkan takana. En juhli, hän raapustaa kuvien yhteydessä.

– Ihan kuin joku olisi painanut pikakelausnappia. Tunnen, kun otsarypyt pakkautuvat niinä aamuina, kun on nukkunut naama tyynyssä kiinni. Ainoa mikä mua lohduttaa on itseäni 10 vuotta vanhempi puoliso, niin onpahan lähellä joku, jota kolottaa vielä enemmän, hän jatkaa.

On vanheneminen kuitenkin tuonut Salmelan elämään jotain hyvääkin. Hän kertoo postauksessaan, että osaa nykyisin laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Arjessa se tarkoittaa hänen mukaansa enimmäkseen sitä, "ettei mikään jaksa määräänsä enempää kiinnostaa".

Postaus on herättänyt ajatuksia Salmelan someseuraajissa.

– Ensinnäkin sama mimmi siellä edelleen on kun 29 vuotiaana kuvissa. Vaan kokeneempi, itsensä tuntevampi ja menestyksekkäämpi. Ei kriiseissä mitään pahaa ole, ne pitää vaan käydä läpi ja huomaa, että koppa ja pakka on edelleen kunnossa. Sulla on kaikki hyvin. Elä ja rakasta, toinen rohkaisee.