39-vuotissyntymäpäivä sai Tuija Pehkosen mietteliääksi: "Kiitollisuus, että saan olla elossa"

Juontaja Tuija Pehkonen täytti 4. elokuuta 39 vuotta. Hän kirjoittaa Instagramissa syntymäpäivänään, miten tosin edelleen luulee olevansa parikymppinen, joka ratsastaa trendien aallonharjalla ja on villisti bilettävä hittimusiikkikanavan juontaja.

– Totuus lävähtää silmille aina viimeistään aamuviideltä, kun en suinkaan kävele krapulaisena Via Dolorosaa kotiin, vaan herään pienemmän lapsen kanssa valvotun yön jälkeen silmät ristissä kahvia keittämään, Pehkonen kirjoittaa humoristiseen sävyyn.

View this post on Instagram

– Mökkeily, astiat, taide, sisustaminen, puutarhanhoito, sellaiset jutut on alkaneet salakavalasti kiinnostelemaan. Jatkuvasti huomaan päivitteleväni, kuinka jostakin ihan eilen tapahtuneesta asiasta on ei kymmenen, vaan kaksi- (tai kolme) kymmentä vuotta! Keski-ikäisyys kolkuttelee – onneksi kuitenkin hyvällä tavalla. Stressaan edelleen, mutta erilaisista asioista. Ehkä en enää sellaisista, joilla ei oikeasti ole merkitystä, Pehkonen jatkaa.

– Vuosi sitten synttärikahvit juotiin sairaalassa. Tänä vuonna eniten läsnä on kiitollisuus, että saan olla elossa, ja minulla on maailman ihanin perhe, joka tuo aamukahvit sänkyyn. Shamppikset join puutarhahommia tehdessä eilen ja ensimmäistä omien pensaiden marjasatoa korjatessa. Elämä on hyvää, vaikka silmäpussit roikkuvatkin polvissa, Pehkonen päättää kirjoituksensa.