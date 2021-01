Nämä teurastamossa kuvatut salavideot nostivat kohun Ruotsissa: Eläimiä lyödään ketjuilla, tallotaan ja roikotetaan jaloista elävänä

Video on ruotsalaisen Djurrättsalliansen -järjestön joulukuussa salakuvaama. Järjestön aktivistit murtautuivat teurastamoon ja asensivat sinne piilokameran. Se on Ruotsin lakia vastoin, mutta TV4 perustelee materiaalin olevan sisällöltään sellaista, että se on tärkeä näyttää yleisölle.

Eläinlääkäri: Osaa toimista voi kutsua kidutukseksi

Teurastamon omistaja sanoo TV4:lle, että videomateriaali on vanhaa. TV4 on kuitenkin vahvistanut väitteen vääräksi ja sanoo, että video on kuvattu viime joulukuussa. Esimerkiksi yhdellä työntekijällä näkyy tatuointi, joka on hiljattain otettu.