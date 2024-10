Pauli Hanhiniemi täyttää 60 vuotta: "Elämä on kohdellut minua tosi huonosti, mutta meikäläinen ei piittaa"

Hanhiniemi tunnetaan parhaiten vuonna 1982 perustetun Kolmas Nainen -yhtyeen solistina. Hän on toiminut myös Pauli Hanhiniemen Perunateatterin sekä kansanmusiikkiyhtye Hehkumon laulajana. Hanhiniemi on julkaissut myös soololevyjä.

– Elämähän on kohdellut minua tosi huonosti koko ajan! Mutta kun meikäläinen ei piittaa, Hanhiniemi toteaa hymyillen.

– Voisi melkein väittää, että elämä on kyllä aika hienosti huomioinut sen, kuinka herkkä ja haavoittuvainen ihminen minä olen. Melkein aina, kun elämä on jotenkin minua kolhinut, on se sitten minua myös hyvitellyt.