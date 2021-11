Maajussin puolisoehdokkaalta suora avautuminen hetkeä ennen valintaa: "Meillä ei tulisi jutut koskaan luistamaan"

Maajussille morsian -ohjelmassa farmiviikot lähestyvät loppuaan ja maajussien on aika tehdä lopulliset päätöksensä sen suhteen, kenen puolisoehdokkaansa kanssa he haluavat jatkaa vielä tutustumista.

Maajussi-Matti pohtii tilallaan morsianehdokkaidensa eri puolia. Hän miettii, millainen Minna on luonteeltaan, mitä mieltä on Sirpasta sekä millaisen vaikutuksen Annukka on tehnyt.