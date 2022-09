Nämä merkit voivat kertoa, että kuulut syöpäsukuun: "Tärkeä tunnistaa"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Vuosittain noin 30 000 suomalaista kuulee lääkärin suusta syöpädiagnoosin. Väestön ikääntymisen johdosta syövät ovat lisääntymään päin. On arvioitu, että joka kolmas suomalainen sairastuu jossakin elämänsä vaiheessa syöpään.

Noin kymmenen prosenttia syövistä on perinnöllisiä. Se tarkoittaa, että ihminen on perinyt vanhemmiltaan alttiuden sairastua syöpään, Johanna Mattson selittää.

– Tämä on tietysti sellainen asia, joka on tärkeä tunnistaa, jos perheessä tai suvussa on syövälle altistava geenivirhe.