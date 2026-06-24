Koripallon NBA:ssa pelaava Utah Jazz on varannut liigan varaustilaisuuden avauskierroksella riveihinsä heittävän takamiehen Darryn Petersonin.
Suomalaiskoripalloilija Lauri Markkasen edustamalla Utahilla oli tilaisuudessa toinen varausvuoro. Utahin varaama Darryn Peterson on ollut Kansasin yliopistopelaaja.
Utahin jälkeen kolmantena vuorossa oli Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies, joka varasi isona laitahyökkääjänä pelaavan Cameron Boozerin. Duken yliopistojoukkuetta edustanut Boozer palkittiin vuoden kansallisena yliopistopelaajana.
Cameron Boozer poseerasi NBA:n varaustilaisuuden alla.Brad Penner
Tilaisuuden ykkösvaraus oli pieni laitahyökkääjä AJ Dybantsa, jonka varasi riveihinsä Washington Wizards. BYU:n yliopistopelaaja oli NCAA-sarjan kauden pistekuningas.