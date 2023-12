Huuhkajien tähtivahti Lukas Hradecky teki MTV Urheilulle paljastuksen tulevaisuudestaan – "Jos nyt pitäisi päättää…"

Hradeckyn edustama Bayer Leverkusen on aloittanut kautensa upeasti ja joukkue keikkuu tällä hetkellä komeasti Bundesliigan kärjessä. Joukkue on voittanut 16 sarjaottelustaan peräti 13, eikä ole hävinnyt tällä kaudella vielä otteluakaan.

Suomalaisvahdin mukaan syksyn ja alkutalven vahva vire on peruja jo viime kaudelta, kun Xabi Alonso astui Leverkusenin päävalmentajaksi lokakuussa 2022.

– En usko, että se on vain pelkästään tämä kausi. Se, mitä saimme valmentajavaihdoksen myötä jo viime kaudella vähän luotua alkuun, jatkui vain lumipalloefektinä, Hradecky perkaa.

Omalla pelaajaurallaan Mestarien liigan, La Ligan ja Bundesliigan mestaruuksia juhlinut Alonso on tuonut mukanaan menestykseen vaadittavia parannuksia jokapäiväiseen tekemiseen.

– Teemme asioita oikein ja päivittäinen tekeminen on parantunut merkittävästi. Vaatimustaso on korkea. Sitä Alonso korostaa. Isoimpana ominaisuutena on se, miten hän saa pelaajat motivoitumaan ja tekemään parhaansa joka päivä, Hradecky listaa.

– Hän neuvoo aktiivisesti sillä omalla maailmanluokan aurallaan ja on herrasmies, joka sanoo oikeita asioita ja kommunikoi paljon. Välillä itsekin pelaa mukana treeneissä. Vieläkin jalka nousee ihan merkittävästi.

34-vuotias Hradecky ei ole päässyt uransa aikana juhlimaan vielä mestaruuksilla. Esbjergissä hän voitti Tanskan cupin ja Frankfurtissa palkintokaappiin tuli Saksan cupin mestaruus. Liigamestaruudet ovat kuitenkin vielä karttaneet suomalaista.

Vaikka Leverkusenin alkukausi on ollut upea, ei Hradecky halua vielä ajatella liikaa mahdollista uran ensimmäistä liigamestaruutta.

– Ei se (mestaruus) vieläkään ole lähellä. Vasta puolet mennyt, eikä talvimestaruudesta saa mitään. Matka on vielä pitkä. Totta kai tulee lähemmäksi se ajatus, että se on mahdollista tänä vuonna, Hradecky myöntää.

– Kuka tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Olen pysynyt kunnossa ja varmaan pelivuosia on vielä jäljellä. Totta kai se olisi eräänlainen kirsikka, jos saisi mestaruuspokaalin vielä saavutettua uran aikana. Pääasia, että Leverkusen seurana voittaa jotain. Siihen on kaikki mahdollisuudet. Olisi hienoa omaankin cv:hen jonkinlainen pytty vielä, Hradecky jatkaa.

Hradecky pelaa nyt jo kuudetta vuottaan Leverkusenin maalilla ja sopimus kattaa vielä kaksi seuraavaakin vuotta. Kokenut kassari on viihtynyt perinteikkäässä saksalaisseurassa erinomaisesti.

– Arkiset asiat ovat tärkeitä. Saksassa homma toimii oikein mainiosti. Ei ihme, että on viihtynyt. Kuudes vuosi meneillään ja vielä kaksi vuotta diiliä jäljellä. Tällä hetkellä ei ole mitään syytä uhrata mitään ajatusta muuhun kuin Leverkuseniin, kun menee niin hyvin tällä hetkellä, Hradecky sanoo.

Bayer Leverkusen vahvisti maalivahtiosastoaan viime kesänä hankkimalla 23-vuotiaan tshekkivahdin Matej Kovarin Hradeckyn kirittäjäksi. Toistaiseksi päävastuun on ansaitusti kantanut kuitenkin vielä Hradecky.

– Kunnioitan isosti, hän on hemmetin lahjakas kaveri. Tshekin kielellä pystyy aika hyvin keskustelemaan kaikista aiheista. Se on ollut hauska lisäys, Hradecky kertoo.

– Seura hankki hänet varmaan korvaamaan minut jossain vaiheessa. Yritetään sitä omalta osin myöhästyttää mahdollisimman pitkään. Minulla on ollut jo mahtava ura. Jos jossain vaiheessa valtikka vaihtuu ja joudun vähän huilailemaan enemmän vaihtopenkillä, niin sitten se on vain niin, Hradecky toteaa.

Hradecky ei kuitenkaan pelkää menettävänsä ykkösvahdin rooliaan lähiaikoina.

– Nyt futis maistuu, pallot jäävät kiinni ja sarjataulukko näyttää hyvältä, niin eiköhän tässä hetken aikaa saa vielä jatkaa, Hradecky myhäilee.

Hradecky lähestyy vääjäämättä hiljalleen uransa ehtoota, mutta hyviä pelivuosia on toki vielä jäljellä. Suomalaisvahti paljastaa MTV Urheilulle, ettei hänellä ole mitään kiirettä ripustaa maalivahdinhanskoja naulaan lähivuosina.

– Jos nyt pitäisi päättää, niin ei jäisi tämä sopimus viimeiseksi. Virtaa riittää. Minunkin urani tärkein juttu on, että on pysynyt loukkaantumisvapaana. Se on kantanut pitkälle. Se on iso edellytys, että pysyy kroppa kunnossa, niin varmasti jaksaa vielä 38-39-vuotiaaksi asti painaa kentällä kuin nuori varsa, Hradecky paljastaa.

Toistaiseksi Hradecky on viettänyt lähes koko ammattilaisuransa Tanskan ja Saksan pelikentillä. Riittäisikö suomalaisvahdilla intoa vielä kokeilla uusia haasteita esimerkiksi Englannissa tai Espanjassa?

– Ei ne näin vanhoja veskareita varmaan enää mihinkään huippuliigoihin hanki, Hradecky aloittaa nauraen.