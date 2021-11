Sadat QAnonin kannattajat odottivat yli 20 vuotta sitten kuolleen Kennedy Jr:n ilmestymistä Dallasissa – vainajasta ennustetaan Trumpin varapresidenttiä

QAnonistit kerääntyvät lähelle paikkaa, jossa John F. Kennedy ammuttiin autoonsa lähes 60 vuotta sitten. He olivat saapuneet todistamaan ennustusta, jonka mukaan salamurhatun presidentin poika, yli 20 vuotta sitten kuolleen John F. Kennedy Jr:n, oli määrä ilmestyä paikalle ilmoittamaan ryhtymisestään Donald Trumpin varapresidentiksi sitten, kun ex-presidentti nousee jälleen valtaan.

Osa QAnonin kannattajista on radikalisoitunut

QAnonin kannattajat uskovat erilaisiin salaliittoteorioihin, joiden löyhänä taka-ajatuksena ajatuksena on se, että Trump taistelee saatanaa palvovaa salaseuraa vastaan, joka muun muassa järjestelee lapsia seksiorjiksi.

Osa QAnonin kannattajista on radikalisoitunut, mikä on johtanut myös väkivaltaisiin ja rikollisiin tekoihin. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI pitää QAnonia mahdollisena kotimaisen terrorismin uhkana.

"Osoitus suuremmasta pahoinvoinnista"

Kennedy-teoriaa kannattavat eräät numerologiaan eli päivämäärien ja numeroiden merkityksiin uskovat QAnonin kannattajat. Sillä ei kuitenkaan ole liikkeessä suurta kannatusta, ja esimeriksi QAnonin mystinen profeetta Q on sanonut seuraajilleen, että Kennedy Jr. on kuollut.

– Vaikka tilaisuus on naurettava ja meidän tulisi nauraa sille, meidän täytyy ottaa huomioon, että sadat ihmiset kerääntyivät odottamaan kuuluisuutta, joka on ollut kuolleena jo 20 vuotta, sanoo yhdysvaltalaisia ääriliikkeitä tutkiva Jared Holt Kennedy-valvojaisista uutisoineessa The Washington Post -lehdessä.