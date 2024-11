Lapin ulkomaalaisella työvoimalla kinkkinen paperiongelma

Ensi kertaa Suomeen työhön tulevat ulkomaalaiset saavat henkilötunnuksen ja verokortin vain asioimalla verotoimistossa. Syynä on se, että verovirkailijan on varmistettava henkilötunnuksen hakijan henkilöllisyys matkustusasiakirjoista.

Käytännössä ulkomaalaisten pitäisi siis pistäytyä verotoimistossa ennen kuin suuntaavat työpaikoillensa Lapin matkailuyrityksiin. Lapissa palvelupisteitä on tällä hetkellä jäljellä enää kaksi: Rovaniemellä ja Kemissä.

Toinen vaihtoehto on, että työnantaja järjestää jonkinlaisen seuramatkan verotoimistoon. Aiemmin tämän palvelun saattoi hakea Ivalosta tai Kittilästä, mutta nykyään niitä palvelupisteitä ei enää ole.

Verottaja jalkautui pop up -pisteille

Lapin matkailuyrittäjien suureksi huojennukseksi verottaja päätti kuitenkin järjestää sekä Saariselälle että Ylläkselle pop up -verotoimiston ulkomaalaisia kausityöntekijöitä varten.

Näin yrityksiltä säästyy aikaa ja vaivaa, kun paperit saadaan kuntoon vähän lähempänä työpaikkaa. Mutta, Lappi on iso maakunta ja kuljetusjärjestelyjä tarvitaan edelleen.

– Aloitimme Saariselän ja Ylläksen pop up -palvelupisteiden järjestelyt jo kesällä. Otimme yhteyttä alan suurimpiin työnantajiin, että tietäisimme milloin ja missä palvelua tarvitaan, kertoo asiakaskokemusjohtaja Marja Koskimäki Verohallinnosta.

On toki helpompaa lähettää muutama virkailija matkailukeskukseen kuin kuljettaa satoja ja taas satoja kausityöläisiä kaupunkiin rekisteröitymään.

Lopulta verottaja päätti pitää kaksi kolmipäiväistä jalkautumista Lapin kausityöläisiä varten. Ensimmäinen niistä on Saariselällä 19.–21.11. ja toinen järjestetään Ylläksellä 26.–28.11.

Näin ensimmäinen päivä sujui

Ensimmäinen pop up -päivä Saariselällä sujui hyvin ja virkailijat saivat pidettyä prosessin suunnitellussa aikataulussa.

Kaikkiaan 285 Suomeen ensi kerran töihin tulevaa ulkomaalaista oli varannut asiointiajan Saariselän pop up -verotoimistosta. He ovat 19 eri yrityksen työntekijöitä. Ylläksellä asiointiaikoja on varannut 237 ihmistä.