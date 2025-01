Jani kilpailee Kelan pääjohtajan ökypalkasta ministerejä vastaan: "Kansa on kyllästynyt tuohon meininkiin"

Naantalilainen Jani Sihvo kilpailee Kelan pääjohtajan paikasta ministerejä ja valtakunnan nykyisiä ja entisiä kärkinimiä vastaan. Panoksena kisassa on pääjohtajan 20 000 euron palkka etuineen.

Kelan seuraavan pääjohtajan palkka on 20 095,07 euroa kuukaudessa, johon sisältyy autoetu. Pääjohtajan haku sulkeutui tänään, ja kävimme sen kunniaksi läpi huippupaikkaa hamuavien ehdokkaiden kirjoa.

Valtakunnan kärkinimistä paikkaa ovat hakeneet muun muassa työministeri Arto Satonen (kok.) sekä keskustan entinen puheenjohtaja, kansanedustaja ja eri ministerin tehtävissä toiminut Annika Saarikko.

Satosen kaipuuta huippupaikkaan selittää se, että työministerin salkku on jyvitetty hänelle hallituskauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi. Loppukaudeksi salkun on määrä siirtyä Matias Marttiselle (kok.).

Hakijoiden listalla on myös esimerkiksi korona-aikana tutuksi koko kansalle tullut Husin diagnostiikkajohtaja, professori Lasse Lehtonen.

Professoreista listalla on myös Mikael Collan. Hän on toiminut muun muassa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana.

He haastavat huippunimet

Professorien ja ministerin vastapainoksi tavallista kansaa hakijalistalla edustavat muun muassa huoltoteknikko Tommi Toivonen, autonkuljettaja Jarkko Tuominen, siivooja ja laitoshuoltaja Jari Jalonen sekä vapaaherrattareksi itseään tituleeraava Juliana Ratio.

Listalla on vakikasvona myös "sarjahakijana" tunnettu, mysteerinen Peter Marks.

Naantalilainen myyntipäällikkö Jani Sihvo suostui kertomaan MTV Uutisille, miksi haki tehtävää.

Sihvo kertoo hakeneensa paikkaa näpäyttääkseen poliitikkoja sekä nostaakseen esiin pääjohtajan tehtävän politisoitumisen.

Miksi kilpailet pääjohtajan paikasta ministerien kanssa?

– Ensinnäkin tuo politisointi on semmoista, että minusta tuntuu, että kansa on kyllästynyt tuohon meininkiin. He tarvitsevat näpäytystä. Poliitikkojen ja ministerien pitäisi kuunnella oikea kansaa ja ihmisiä täällä Suomessa.

Miltä Kelan pääjohtajan paikka sinusta vaikuttaa? Tehtävä on ollut perinteisesti keskustan "rootelia", mutta valtasuhteista johtuen se voi päätyä ehkä jollekin hallituspuolueelle.

– Yllätys yllätys, että se meneekin varmasti nyt hallituspuolueille, mutta saapa nyt nähdä. Veikkaan, että Arto Satonen saattaa olla kovassa huudossa.

– Annika Saarikko on kyllä ammattilainen myös, mutta mielestäni politiikka pitäisi jättää tällaisista pesteistä ylipäätään pois.

Jani Sihvon mukaan Kela ei ole niin sanottu poliittinen taho, jossa tällaisia ihmisiä tarvitaan.

Minkälaisia ominaisuuksia Kelan pääjohtajalla pitäisi olla, jos unohdamme asiassa politiikan?

– Sanotaan, että juuri tällaista avarakatseisuutta ja luovuutta, että osaa nähdä vähän isompia kuvia. Ja jämäkkyyttä tietenkin.

Puhuit alussa nimenomaan tavallisesta kansasta, niin miten johtajan tulisi sitten kuulla tavallisia ihmisiä, jotka Kelan palveluja käyttävät?

– Tämä on vähän vaikea kysymys, jos hallitus kuitenkin sitoo kädet, kun puhutaan tukiasioista.

– Tavallaan johtaja saisi olla vähän omapäinen myös, että olisi näkemystä ja kanttia puhua näistä oikeista ongelmista. Vaativa tehtävä se on ihan varmasti.

MTV Uutiset tavoitti myös toisen tavallisen kansan parista tehtävää hakeneen, mutta hän ei halunnut antaa haastattelua nimellään.

Hakija kuitenkin myönsi hakeneensa tehtävää niin sanotusti pilke silmäkulmassa.

MTV Uutiset koosti alle listan kaikista tehtävää hakeneista.

Mikael Collan, professori, KTT, VTM

Toivonen Tommi, huoltoteknikko

Isomäki Nico

Kuhlmann Linda

Toimela Kari, toimitusjohtaja, FM

Metso Jouni, opiskelija, DI, LTK

Haikola Jarmo

Nurminen Ilpo, KTM

Huotilainen Eero, lukkoseppä, evp

Leinonen Tapio ohjelmoija, projektipäällikkö, tradenomi

Tamminen Olli, freelancer valoteknikko, mediapalveluiden toteuttaja

Räsänen Anssi, laatu- ja kehitysinsinööri, koneautomaatioinsinööri

Komu Ville, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Tuomisto Tuuli, artesaani

Toivola Tommi, johtaja, OTK

Saari Timo, ylijohtaja, YTM

Siitonen Tero, varastotyöntekijä

Vesanen Teemu, sosiaaliohjaaja

Hell Sami, varatoimitusjohtaja

Singh Ramandeep, vanhempi kirjanpitäjä

Vähä-Similä Raimo

Piirto Pertti

Nurmento Pekka, koneasentaja

Manninen Olli, freelance-toimittaja, viestintäkonsultti

Fredelius Mirkka, etuusratkaisija

Kilpeläinen Mika, psykoterapeutti, erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti

Hanhisalo Markus, senior researcher

Pitkäkangas Marko, teknikko

Siika-aho Liisa, osastopäällikkö, ylijohtaja, HTM

Gustafsson Katia, liiketoimintajohtaja, vt toimitusjohtaja, KTM

Turkki Jori

Tuominen Jarkko, autonkuljettaja

Lappalainen Jari, rakennusmies, rakennusinsinööri (amk)

Kaskela Jari-Pekka, yksilöohjaaja/valmentaja, sosionomi (amk), tradenomi (amk)

Sihvo Jani, myyntipäällikkö

Pylkkänen Elina, alivaltiosihteeri, PhD

Lampila Ari

Vallittu Kirsi, document control manager, YTM

Lunkka Tero, yrittäjä, datanomi

Oksa Tomi

Heldán Aino

Sumelles Jari, toiminnanjohtaja

Balk Jenni

Räsänen Jarkko, yrittäjä, insinööri

Malinen Mikko, rakennusmaalari

Tanninen Timo

Kontio Jarmo

Järvinen Sami, projekti-insinööri, DI

Backman Heli, toimitusjohtaja, OTM

Petteri Hukkanen, rakennusammattilainen

Saarikko Annika, kansanedustaja, FM

Rantala Henri, hitsaaja-asentaja, levyseppä hitsaaja

Ratio Juliana, vapaaherratar

Soramäki Marko. Full Stack-kehittäjä

Turunen Marko

Kiviniemi Antero, sosiaaliasiainneuvos, VTM

Jalonen Jari, siivooja, laitoshuoltaja

Turtiainen Juha

Vitikainen Kari, työnjohtaja

Hankamäki Jukka, tutkija, VTT ja FT

Nissilä Nina, johtaja, YTM

Mantila Ilkka

Valtonen Janne, tradenomi

Tanskanen Jarkko

Hartikainen Jussi, DI

Villa Kalle

Lehtonen Lasse professori, diagnostiikkajohtaja, LTT, OTT

Hytönen Mikael, opettaja, teologian maisteri

Mykkänen Kari

Kukkonen Joonas

Vainionpää Eero, yrittäjä

Forsén Albert

Rissanen Sari, dekaani, YTT

Mantere Eetu, palveluvastaava

Viitanen Aki

Hämäläinen Lari, AV-kääntäjä, FM

Satonen Arto, työministeri, YTM

Marks Peter, CEO, tradenomi (ylempi AMK)

Kataisto Markku

Matilainen Rasmus

Mäkinen Petteri, yrittäjä

Mäntylä Marko, prosessinhoitaja

Heinonen Niko, myynti-insinööri

Junttanen Juha, asentaja

Reijonen Sami, rakennustarvikemyyjä

Paakkanen Raine

Tuisku Petri

Majuri Petra, moderaattori

Jaakkola Bruno, vahtimestari

Salovaara Kai, 3D-taiteilija ja musiikkituottaja, ohjelmistokehittäjä

Kosonen Lauri, maa- ja metsätalousyrittäjä

Kauppinen Erja

Mäki Joonas, testausinsinööri, insinööri

Salmi Satu

Luostarinen Jukka-Pekka, CEO, KTM

Toivola Ilkka, toimitusjohtaja, DI

Vuorinen Niko, General Counsel, OTM

Takanen Lennart, IT-arkkitehti, automaatiotekniikan mekaanikko

Kazza Karim

Ibrahim Ahmed, hankinta- ja talouspäällikkö, B.A. ja YAMK maisteri kansainvälisessä liiketoiminnassa

Korpi Jarkko, asentaja

Korva Raimo, ohjelmistosuunnittelija, AMK

Lonkila Pasi, supervisor

Lisäksi yksi hakija ei halunnut nimeään julkaistuksi. MTV Uutiset pyysi hakijan tiedot Kelasta.

Listalta uupunut hakija on Mervi Ahlroth, FT. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Kaunialan sairaalan toimitusjohtajana.