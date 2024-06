Wilma Murto paljastaa, mitä syö ja tekee EM-finaalin alla – "Siihen menee melkein kaksi tuntia"

Koska loppukilpailu on illalla, ei puolustavalla Euroopan mestarilla ole kiirettä herätä. Aamupalalle saa mennä rauhassa käynnistelemään päivää.

– Täällä on sellainen oikein monipuolinen italialainen aamupala, kaikkea pullaa ja kakkua. Vaikea löytää sellaista ihan omantyyppistä suomalaista aamupalaa, mutta syön leipää ja kananmunaa, hedelmiä ja jugurttia. Sillä lähtee, Murto kertoo.

Aamupalan jälkeen on mahdollisesti vuorossa verryttelyä tai paikkojen herättelyä, mutta se riippu ihan tuntemuksista.

– Siinä on karsinta alla ja kropassa ehkä tuntemuksia ja kireyksiä. En tarkoita tuntemuksilla kipuja vaan sellaista, mitä nyt hyppäämisestä yleensä tulee. Jos kokee tarpeelliseksi, tehdään aamupäivällä jotain verkkaa, jotta olisi iskussa illalla.

Finaali alkaa illalla Italian aikaa 21.15, joten päivästä on vielä mahdollisen verryttelynkin jälkeen jäljellä paljon. Stadionille lähtöönkin on vielä monta tuntia aikaa, ja se pitää kuluttaa jotenkin.

Syöminen on tietysti iso osa päivää. Murto kertoo, että kisapäivä on normaaliin verrattuna vähän erilainen ruokailun osalta.

– Vähän sellaista että pysyy koko ajan semmoinen tasainen energia päällä. Aika paljon juomamuotoisena menee. Pikkuisen hörppii jotain mistä saa energiaa: energiajuomaa ja elektrolyyttejä veden mukana. On minulla yleensä myös joku banaani, ihan varmuuden vuoksi.

"Yläkautta aina kun mahdollista"

– Aika paljon ennen kisaa lähdetään stadionille, tästä hotellilta on kuitenkin sinne aika paljon matkaa. Seipäässä on myös todella pitkät verryttelyajat ja calling on aikaisemmin. Iltakisaan, joka alkaa yhdeksän jälkeen, lähdetään viiden-kuuden maissa kentälle, Murto pohtii.