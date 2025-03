Suomalainen hylätty yleisurheilun EM-halleissa! Tarkastuksessa narahti: "Poikkeuksellista"

Suomalainen korkeushyppääjä Heta Tuuri hylättiin halliyleisurheilun EM-kisoissa Hollannissa. SUL:n general manager Jani Tanskanen vahvistaa MTV Urheilulle, että Tuuri sai karsinnan jälkeen hylkypäätöksen kenkiensä vuoksi.

Tuuri hyppäsi korkeuden karsinnassa perjantaina iltapäivällä. Hänen suorituksensa eivät olisi riittäneet kuitenkaan loppukilpailuun, sillä tulokseksi jäi 180.

Kilpailun jälkeen World Athleticsin tulossivustolle ilmestyi Tuurin nimen perään huomiota herättävä merkintä.

Unsporting manner, use of an appliance – epäurheilijamainen käytös, laitteen tai apuvälineen käyttö.

MTV Urheilu tavoitti SUL:n Jani Tanskasen, joka vahvistaa, että Tuurin karsintasuoritus hylättiin. Syyksi Tanskanen kertoo Tuurin hyppykengissä olleet kantakupit. Kupit ovat Tanskasen mukaan sallittuja ja hyvin yleisesti käytössä, mutta Tuurilla ne eivät olleet kiinteästi osana kenkää.

Sääntörike paljastui karsintakilpailun jälkeisessä tarkastuksessa.

– Sanoisin, että aika poikkeuksellista sääntötulkintaa, mutta pykälien mukaan siinä mentiin, Tanskanen kommentoi MTV Urheilulle.

– Hetaa varmasti harmittaa, ja etenkin se, että hän olisi halunnut korkeammaltkin hypätä, mutta tuskin hän tätä jää pahemmin murehtimaan. Tämä oli tällainen tiukan seulan tulos, Tanskanen sanoo.

Myös Ella Junnila karsiutui loppukilpailusta tuloksella 180.