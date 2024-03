Nämä emojit hämmentävät boomereita eniten

Kyse ei ole motivaatiosta vaan itseluottamuksesta ja taidoista

ScienceDirect -alustalla julkaistun tutkimuksen mukaan iäkkäämmät ihmiset eivät käytä emojeja yhtä itsevarmasti kuin nuoriso, vaikka he ymmärtäisivätkin emojien tarkoituksen.

Nämä emojit hämmentävät eniten

Emojien käyttäminen kasvavan iän myötä paljasti, miten käyttäjät kokevat emojit hankaliksi käyttää, miten heillä on vähemmän itsevarmuutta hyödyntää niitä ja miten he jättävät todennäköisemmin käyttämättä teknologiaa, jossa emojien käyttäminen on oleellista.