Nämä auton osat ovat kaikkein herkimpiä hajoamaan

– Kun auton istuin on vasemmalla, on kuljettajan helpompi kiinnittää siihen puoleen huomiota, ja se vaikuttaa erityisesti pysäköintikolhuihin. Pysäköidessä vaurioita syntyy enemmän oikeaan etukulmaan, johon kuskin on hankalampi nähdä, Ifin ajoneuvovakuutusten tuotepäällikkö Peter Roselius kertoo tiedotteessa.