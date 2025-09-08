Jerusalemissa ammuskelu – viisi kuollut ja useita loukkaantunut

Julkaistu 58 minuuttia sitten(Päivitetty 29 minuuttia sitten)

MTV UUTISET – STT – REUTERS

Viisi kuollut ja useita loukkaantunut ammuskelussa Jerusalemissa.

Viimeisimpien tietojen mukaan ainakin viisi ihmistä on kuollut ammuskelussa Jerusalemissa, kertovat israelilaismediat, sekä uutispalvelut. Aiemmin kerrottiin kuolonuhreja olevan neljä.

Pelastushenkilökunnan mukaan 15 ihmistä on loukkaantunut, joista ainakin kuusi vakavasti. 

Poliisin Israelin medialle antamien alustavien tietojen mukaan kaksi hyökkääjää tulitti muun muassa bussia automaattiaseilla. Hyökkääjät on poliisin mukaan neutralisoitu, mikä tarkoittaa, että heidät on tapettu.

Haavoittuneita on kuljetettu Jerusalemin sairaaloihin, ja osaa hoidettu myös paikan päällä.
 

Hareetz-lehden mukaan viranomaiset epäilevät kyseessä olevan terrori-isku.

Juttu päivittyy.

