Näkökulma elämisestä: Jos pelkäät kuolemaa, käy vierailulla saattohoitokodissa

Enää en odota, vaan juoksen läpi elämän

Keskitytäänkö sittenkin elämään?

Aulan täytti veden liplatus, käytävällä juoksentelevat lapset etsivät kuumeisesti hoitokodin Niksu-kissaa. Kiireettömyys huokui hoitajien olemuksesta. Tuntui, kun aika olisi pysähtynyt. Missä se pelottava kuolema on?



Haastattelin kolmea saattohoidossa työskentelevää henkilöä. Pirkanmaan Hoitokodin johtaja Anu Kaartovaara kertoi, että he pyrkivät siihen, että täällä kuoleman voi kohdata arvokkaasti kivutta ja pelotta.



– Täällä ei ole enää titteleitä. Vain sillä on merkitystä, onko joku pitämässä sua kädestä kiinni, kun kuolema lähestyy.



Opin monta asiaa elämän viimeisistä hetkistä, mutta suurin on tämä: saattohoidossa keskitytään elämään, ei kuolemaan.