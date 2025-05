Näitä puita asiantuntija istuttaisi nyt suomalaispihoille

Suomessa menestyvät nykyään yllättävän eksoottiset puulajit.

Mustilan puulajipuistossa Elimäellä on tehty kasvikokeiluja jo 120 vuoden ajan. Heillä on vankkaa tietoa siitä, miten eksoottisetkin lajit saadaan menestymään Suomen karuissa olosuhteissa.

Mustilan Arboretumin toiminnanjohtajan Jukka Reinikaisen mukaan suomalaispihoilla voisi kokeilla esimerkiksi japaninmagnoliaa tai purppurapihtaa vanhojen tuttujen lajien rinnalla.

– Kotipihoilla voi nyt olla melkein mitä tahansa, vaikka amurinkorkkipuuta tai siipipähkinää. On lähdetty testaamaan jopa saksanpähkinää. Sitä helpompi on vaikka hankkia mantsurianjalopähkinää tai amerikanjalopähkinää, jotka ovat hyvin saman näköisiä, mutta talven kestäviä, Reinikainen vinkkaa.

Tunnettu tuholainen karttaa douglaskuusta

Vaihtoehto pihoille voisi olla myös amerikkalainen douglaskuusi.

Mustilassa on yli sadan vuoden kokemus jättimäisestä havupuusta. Sen erikoisuus on, ettei pelätty kirjanpainaja viihdy ainakaan vielä siinä.

Kirjanpainaja on taloudellisesti merkittävin kuusta vioittava runkotuholainen.

– Douglaskuusi on se, joka juuri nyt puhuttaa nimenomaan kirjanpainajan tuhoja ajatellen. Douglaskuusi on myös kuivuutta kestävä laji, Reinikainen kertoo.

Jos kotipuutarhuri innostuu nyt istuttamaan pihaansa näitä eksoottisempia puulajeja, tärkeintä on Reinikaisen mukaan ottaa selvää, mitä oikein on istuttamassa.

– Nimi ei kerro mitään, vaan aina pitäisi selvittää, missä tämä on kasvanut, mistä tämä kasvi on kotoisin. Se kasvin alkuperä, puhutaan hienosti provenienssista, niin siellähän se kasvin geenirakenne on muodostunut pitkien aikojen kuluessa. Tarkoittaa sopeutumaa siihen ilmastoon, missä se on ollut. Jos tuodaan liian eteläistä lajia, se menisi ihan hyvin, jos asuisi Italiassa, Reinikainen toteaa.