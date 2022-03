Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on kasvanut – kuinka tilanne voisi olla vielä parempi?

– Suomessa on jo pitkään kiinnitetty huomiota naisjohtajuuteen ja naisten osuuteen pörssiyhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä, MTV Uutiset Livessä perjantaina vieraillut Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala kertoo.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että johtoryhmätasolle on tullut uusia naispuolisia johtoryhmän jäseniä ja jatkossa se tulee näkymään hallituksissa. Pieni puute on ollut siinä, että liiketoimintajohdossa sekä toimitusjohtajina ei ole ollut tarpeeksi naisia.

– Jos ajatellaan meidän pörssiyhtiöitä, niin siellä on paljon teknologiasektorin yhtiöitä ja naisten osuus teknologiakoulutuksen puolella on ollut alhainen. Joskin sekin on viime vuosina ollut kasvussa. Tätä kautta varmasti potentiaalia varmasti tulee jatkossa lisää, Kajala toteaa.