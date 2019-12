Naiset valtaavat alaa yritysmaailmassa: naisjohtajien määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa nousi uuteen ennätykseen

Selvityksen mukaan 11 pörssiyhtiöllä on toimitusjohtajana nainen. Määrä kattaa yhdeksän prosenttia Helsingin pörssiin listatuista suomalaisista yhtiöistä. Selvitykseen kuuluu yhteensä 124 yritystä.

– Nuorten naisten osuus liiketoimintajohdossa on kasvanut selkeästi viime vuosina. Se käy ajan kanssa totta kai kantamaan hedelmää myös toimitusjohtajien osalta, Kajala sanoo.

Ennätyslukemasta huolimatta naistoimitusjohtajia on vielä suhteellisen vähän.

– Toimitusjohtajia on nyt noin yhdeksän prosenttia, kun hallituksen jäsenten osalta ollaan noin 30 prosentissa. Kyllä siihen osuuteen on vielä matkaa.

Johtoryhmissä naisjäsenten osuus notkahti

Myös naisten osuus vuonna 2019 nimitetyistä uusien johtoryhmien jäsenistä laski viime vuodesta. Naisia on tänä vuonna ollut runsaat 24 prosenttia kaikista jäsenistä, kun vuotta aiemmin osuus oli neljä prosenttiyksikköä korkeampi.

Helsingin pörssissä on 22 yhtiötä, joiden johtoryhmissä ei ole lainkaan naisia. Pörssiyhtiöistä 11 on sellaisia, että niiden johtoryhmissä on naisenemmistö tai yhtä suuri määrä miehiä ja naisia.