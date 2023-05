Amnesty: Talebaniin naisiin ja tyttöihin kohdistamaa sortoa tutkittava rikoksena ihmisyyttä vastaan

– Rikoksen laajuus vaatii muilta mailta paljon vankempia toimia kuin mitä tähän saakka on nähty. Sukupuoleen kohdistuvan vainon on loputtava, sanoo Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Pargol Miraftabi tiedotteessa.

Opiskelu kielletty naisilta, matkoille saattaja

Taleban on valtaannousunsa jälkeen kieltänyt naisia työskentelemästä valtaosassa työpaikoista. Naisilta ja tytöiltä on kielletty myös opiskelu alakoulun jälkeen. Lisäksi naiset on määrätty pysymään kotona, ellei poistuminen ole välttämätöntä.